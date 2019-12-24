По мотивам игры Horizon Zero Dawn выпустят комикс

Графическая новелла выйдет в 2020 году и продолжит сюжет игры.

Издательство Titan Comics на своем официальном сайте объявило о том, что планирует выпустить графическую новеллу по мотивам игры Horizon Zero Dawn. Комикс выйдет 2 мая 2020 года и продолжит сюжет первоисточника.

«Главным действующим лицом комикса станет Талана из Дома охотников, которая не может найти свое предназначение после исчезновения Элой, героини игры. Когда в диких землях появится загадочная угроза, Талана вновь возвращается к охоте, однако вскоре становится понятно, что в мире появилось множество новых механизированных убийц», - говорится в сообщении издательства.

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О чем Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – это эксклюзивная игра для PS4 от студии Guerrilla Games. Сюжет развивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытно-общинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-динозавры. Главная героиня, Элой, долгие годы провела в изоляции, но все же решилась отправиться в полные опасности путь, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания.

Трейлер Horizon Zero Dawn

Напомним, недавно появилась неподтвержденная информация, о том, что студия Guerrilla Games разрабатывает сиквел Horizon Zero Dawn. Вторая часть игры выйдет предположительно в 2021 году на консоли нового поколения Playstation 5.