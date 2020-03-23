Файтинг Mortal Kombat Komplete Edition сняли с продаж в Steam

Игра все еще доступна для покупки на консолях.

Mortal Kombat Komplete Edition – девятую часть культового файтинга, которая вышла в 2011 году, на днях сняли с продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam. Издатель, компания Warner Bros никак не прокомментировала такое решение.

Очем Mortal Kombat Komplete Edition

Mortal Kombat Komplete Edition – это полная версия девятой части легендарного файтинга про турнир "Смертельная битва", на котором лучшие бойцы Земного Царства сражаются с захватчиками из Внешнего мира. Игра вышла в 2011 году и стала успешным перезапуском серии, получив высокое признание фанатов. До этого разработчики выпустили ряд провальных частей и студия Midway Studios обанкротилась. Ее выкупил издатель Warner Bros и переименовал в NetherRealm. После этого студия стала работать над двумя игровыми сериями: Mortal Kombat и Injustise – файтингом, где сражаются персонажи комиксов DC.

Трейлер Mortal Kombat 9

Наиболее вероятной причиной снятия с продаж файтинга Mortal Kombat Komplete Edition в сети называют тот факт, что издатель Warner Bros утратил эксклюзивные права на Фредди Крюгера, ставшего одним из гостевых персонажей в Mortal Kombat. В 2019 году права на главного героя фильма "Кошмар на улице Вязов" перешли к наследникам режиссера Уэса Крэйвена, создателя хоррор-серии.

Стоит также отметить, что файтинг все еще доступен для покупки в магазинах PS Store и Microsoft Store.