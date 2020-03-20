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Шутер Arma 3 в прошлом году купило более 2,5 миллионов человек

17:21, 20 марта 2020
Игры
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Кадр из игры Arma 3 / store.steampowered.com

Согласно отчету, за прошедший год компания продала 4,5 миллиона копий игр и заработала 68 миллионов долларов.

Студия отчиталась об успехах в 2019 году

В прошлом году их многопользовательский survival horror DayZ вышел на консоли PS4 и Xbox One. За 2019 год игру купили 1,1 миллион человек. Таким образом общий тираж игры за все время составил 5,8 миллиона копий.

Другой проект игры, тактический шутер Arma 3 за минувший год купили 2,6 миллиона человек. Теперь общий тираж шутера – 5,5 миллиона копий.

Также хорошие показатели были и у проекта Vigor. Это онлайн-игра про выживание в постапокалиптической Норвегии, которая вышла на Xbox One. В 2019 году в нее сыграло 3,7 миллиона человек.

Кроме того, в этом году Bohemia Interactive планирует представить игровой движок Enfusion, который будет использоваться в будущих проектах студии.

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