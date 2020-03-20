Blizzard рассказала про нового персонажа Overwatch (видео)

Новый герой уже появился на тестовых серверах, и он умеет копировать способности других персонажей игры.

Разработчики из студии Blizzard рассказали о способностях Эхо – нового персонажа, который в скором времени появится в игре Overwatch.

По словам вице-президента Blizzard Entertainment Джеффа Каплана, работа над Эхо велась на протяжении многих лет. По задумке разработчиков, Эхо должна стать универсальным героем, поэтому ей дали способность копировать умения других персонажей игры. То есть, хоть Эхо и занимает слот персонажа "Урона", она может выполнять роль танка или саппорта.

Кроме того, у Эхо есть и собственные способности. Она может летать, планировать, швыряться бомбами-липучками, стрелять тройными снарядами и направленным лучом. Эхо уже появилась на тестовых серверах, где игроки могут сами опробовать ее способности. Когда именно нового персонажа добавят в игру, Blizzard не сообщила.

Геймплей персонажа Эхо

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.