В Overwatch появится новый персонаж (видео)

Новым героем станет робот – Эхо.

Компания Blizzard представила нового персонажа для игры Overwatch. Им стала Эхо — робот, ocнащeнный быстро адаптирующимся иcкyccтвeнным интеллектoм. Разработчики также показали сюжетный трейлер персонажа.

Трейлер персонажа Эхо

В трейлере разработчики показали модель Эхо, но не рассказали героем какого класса она будет. Вероятнее всего робот пополнит ряды героев поддержки.

Эхо станет тридцать вторым персонажем в Overwatch. Однако когда именно она появится в игре – неизвестно.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.

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