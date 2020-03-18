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По Dota 2 пройдет благотворительный турнир в поддержку пострадавших от коронавируса

15:12, 18 марта 2020
Игры
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Комментировать матчи будет знаменитый украинский киберспортсмен Данил Dendi Ишутин / weplay.tv

Как сообщили организаторы, в чемпионате примут участие 24 команды, среди которых NAVI, Virtus.pro, Team Liquid, Nigma, Team Secret, CR4ZY, FURIA Esports и другие. Само же мероприятие пройдет онлайн.

Комментировать матчи будет знаменитый украинский киберспортсмен Данил Dendi Ишутин, а также Андрей Mag Чипенко, Илья Lil Ильюк и другие.

Призовой фонд турнира составит 120тысяч долларов. Увеличить фонд смогут сами зрители путем онлайн-пожертвований. Все средства будут пожертвованы в специализированные организации для борьбы с коронавирусом COVID-19. На данный момент организаторы WeSave! Charity Play не уточнили, в какие именно организации будут направлены средства.

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Теги: #киберспорт