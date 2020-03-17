Съемки фильма по игре Uncharted остановили из-за коронавируса

Выход ленты про Нейтана Дрейка был намечен на март 2021 года.

Производство фильма по игре Uncharted приостановлено на шесть недель из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание Variety, съемки ленты про молодого искателя сокровищ Нейтана Дрейка с Томом Холландом в главной роли должны были начаться в следующем месяце в Берлине. Выход фильма был запланирован на 5 марта 2021 года. Однако теперь из-за переноса съемок релиз картины может быть передвинут на более поздний срок.

Это не первая проблема с фильмом по игре Uncharted. Ранее от съемок отказался режиссер Трэвис Найт, который не мог совместить работу в двух картинах одновременно. Он стал третьим режиссером, покинувшим проект. До него это место занимали Дэн Трахтенберг, снявший "Кловерфилд, 10" и Шон Леви – режиссер ленты "Ночь в музее". Теперь же режиссерское кресло экранизации Uncharted занял Рубен Фляйшер, который поставил блокбастер "Веном".

Что такое Uncharted

Uncharted – это приключенческий экшн об искателе сокровищ Нейтане Дрейке. В 2011 году Дрейк занял 16 место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннесса. А сама игровая серия стала одной из главных эксклюзивных франшиз на PlayStation. В экранизации роль молодого Нейтана Дрейка исполнит звезда "Человека-паука" Том Холланд, а роль его наставника Салли – Марк Уолберг, известный по фильмам "Отступники" и "Трансформеры: Последний рыцарь". Кроме того, в ленте должны сыграть Бандерас, Софи Али и другие актеры.

Трейлер Uncharted 4: A Thief's End

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