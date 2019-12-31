Из-за съемок нового «Человека-паука» экранизацию игры Uncharted перенесли

В обеих лентах главную роли исполняет Том Холланд.

Экранизацию игры Uncharted пришлось перенести из-за съемок новой части фильма «Человек-паук», так как в обеих картинах главную роль исполняет Том Холланд. В результате из проекта по Uncharted ушел режиссер Трэвис Найт, снявший ранее ленту «Бамблби».

Как сообщает портал Deadline, Трэвис Найт покинул режиссерское кресло из-за конфликта расписаний съемок. Таким образом он стал третьим режиссером, покинувшим проект. До него это место занимали Дэн Трахтенберг, снявший «Кловерфилд, 10» и Шон Леви – режиссер ленты «Ночь в музее».

Ранее выход экранизации Uncharted был намечен на декабрь 2020 года. Но теперь компания Sony Pictures планирует найти нового постановщика и перенести дату выхода ленты. Роль молодого Нэйтана Дрейка все еще закреплена за Томом Холландом, а роль его наставника Салли – за актером Марком Уолбергом.

Трейлер Uncharted 4

Напомним, Uncharted – это приключенческий экшн об искателе сокровищ Нэйтане Дрейке. В 2011 году он занял 16 место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннесса. Uncharted это одна из главных эксклюзивных франшиз на Playstation.