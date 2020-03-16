Демоверсия ремейка Resident Evil 3 выйдет 19 марта
17:24, 16 марта 2020Игры
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Опробовать демо обновленной игры смогут пользователи PS4, Xbox One и ПК.
Кадр из Resident Evil 3 Remake / store.playstation.com
Демоверсия Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта на PS4, Xbox One и ПК.
Об этом это сообщила студия Capcom.
Трейлер демоверсии Resident Evil 3 Remake
Кроме того, разработчики сообщили, что 27 марта начнется открытое тестирование Resident Evil: Resistance — кооперативного шутера с элементами survival horror, где четыре игрока будут спасаться от толп зомби и мутантов. А пятый игрок будет противостоять команде, выпускать монстров, а также создавать ловушки и преграды.
Релиз Resident Evil: Resistance, а также Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля.
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