Демоверсия ремейка Resident Evil 3 выйдет 19 марта

Опробовать демо обновленной игры смогут пользователи PS4, Xbox One и ПК.

Демоверсия Resident Evil 3 Remake выйдет 19 марта на PS4, Xbox One и ПК.

Об этом это сообщила студия Capcom.

Трейлер демоверсии Resident Evil 3 Remake

Кроме того, разработчики сообщили, что 27 марта начнется открытое тестирование Resident Evil: Resistance — кооперативного шутера с элементами survival horror, где четыре игрока будут спасаться от толп зомби и мутантов. А пятый игрок будет противостоять команде, выпускать монстров, а также создавать ловушки и преграды.

Релиз Resident Evil: Resistance, а также Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля.

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