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Демоверсия ремейка Resident Evil 3 выйдет 19 марта

17:24, 16 марта 2020
Игры
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Кадр из Resident Evil 3 Remake / store.playstation.com

Об этом это сообщила студия Capcom.

Трейлер демоверсии Resident Evil 3 Remake

Кроме того, разработчики сообщили, что 27 марта начнется открытое тестирование Resident Evil: Resistance — кооперативного шутера с элементами survival horror, где четыре игрока будут спасаться от толп зомби и мутантов. А пятый игрок будет противостоять команде, выпускать монстров, а также создавать ловушки и преграды.

Релиз Resident Evil: Resistance, а также Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля.

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