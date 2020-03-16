Украинский игровой фестиваль перенесли из-за коронавируса

WEGAME 6.0 пройдет в Киеве 13-14 июня.

Украинский ежегодный игровой фестиваль WEGAME 6.0 перенесли из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В Украине официально запретили проводить массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы максимально снизить риски для наших посетителей, мы переносим WEGAME 6.0 на 13-14 июня», - отметили организаторы.

Изначально шестой WEGAME должен был пройти 11-12 апреля в Киеве. На фестивале, после предварительных онлайн-отборочных, должны были пройти финалы турниров по Dota 2 и CS:GO. А также состязания по карточной игре Hearthstone, футбольному симулятору FIFA 2020 и файтингу Mortal Kombat. Вероятнее всего, эти киберспортивные мероприятия также будут перенесены на 13-14 июня.

Кроме того, на WEGAME 6.0 состоится церемония награждения независимых разработчиков – WEGAME Awards. А также пройдет конкурс косплееров.

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