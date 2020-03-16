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Разработчики показали трейлер первого сюжетного дополнения для Control (видео)

11:24, 16 марта 2020
Игры
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Кадр из первого дополнения для Control / blog.us.playstation.com

Трейлер первого DLC для Control

В Foundation главной героине, Джесси Фейден, предстоит отправиться к основанию Старейшего Дома – штаб-квартиры Федерального Бюро Контроля. Там она должна будет найти главу отдела спецопераций Хеллен Маршал, которая загадочным образом пропала ближе к концу оригинальной игры.

Кадр из дополнения Foundation для Control / blog.us.playstation.com

В блоге PlayStation разработчики рассказали, что у главной героини появится новое умение, которое позволит формировать объекты. Эта способность пригодится для решения загадок.

Первое DLC выйдет 26 марта на PS4 и ПК. На Xbox One релиз дополнения состоится только 25 июня. Вместе с дополнением для Control выйдет патч, который исправит ряд ошибок и добавит более удобную карту для навигации.

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