Разработчики показали трейлер первого сюжетного дополнения для Control (видео)

Первое DLC выйдет 26 марта на PS4 и ПК, а до Xbox One доберется только 25 июня.

Студия Remedy показала трейлер первого платного дополнения для игры Control под названием Foundation.

Трейлер первого DLC для Control

В Foundation главной героине, Джесси Фейден, предстоит отправиться к основанию Старейшего Дома – штаб-квартиры Федерального Бюро Контроля. Там она должна будет найти главу отдела спецопераций Хеллен Маршал, которая загадочным образом пропала ближе к концу оригинальной игры.

В блоге PlayStation разработчики рассказали, что у главной героини появится новое умение, которое позволит формировать объекты. Эта способность пригодится для решения загадок.

Первое DLC выйдет 26 марта на PS4 и ПК. На Xbox One релиз дополнения состоится только 25 июня. Вместе с дополнением для Control выйдет патч, который исправит ряд ошибок и добавит более удобную карту для навигации.

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