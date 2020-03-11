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GTA 6 могут анонсировать 20 марта - инсайдер

14:33, 11 марта 2020
Игры
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GTA 6 могут анонсировать 20 марта / rockstargames.com

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На это намекнул инсайдер с GTAForums под ником gonnaenodaethat. 

К примеру, при заходе на сайт grandtheftauto6.net, домен которого принадлежит администрации GTAForums, идет перенаправление на профиль gonnaenodaethat.

Кроме того, по какой-то причине модераторы GTAForums не удаляют странные и на первый взгляд бессмысленные публикации пользователя (один из тредов назывался 03/20), а одно сообщение было даже закреплено в топе. При этом модераторы форума известны своей строгостью по отношению к неофициальной информации. 

Подобные события происходили и перед анонсом Red Dead Redemption 2 на ПК. Тогда этот же пользователь оставлял сообщения на форуме, в одном из которых был намек на дату выхода игры. 

Ранее появился слух о том, что студия Rockstar Games может выпустить шестую часть игры GTA осенью 2021 года.

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