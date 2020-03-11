GTA 6 могут анонсировать 20 марта - инсайдер

Об анонсе сообщил тот же пользователь, который раскрыл дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК.

Студия Rockstar Games может анонсировать выход долгожданной Grand Theft Auto 6 уже 20 марта.

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На это намекнул инсайдер с GTAForums под ником gonnaenodaethat.

К примеру, при заходе на сайт grandtheftauto6.net, домен которого принадлежит администрации GTAForums, идет перенаправление на профиль gonnaenodaethat.

Кроме того, по какой-то причине модераторы GTAForums не удаляют странные и на первый взгляд бессмысленные публикации пользователя (один из тредов назывался 03/20), а одно сообщение было даже закреплено в топе. При этом модераторы форума известны своей строгостью по отношению к неофициальной информации.

Подобные события происходили и перед анонсом Red Dead Redemption 2 на ПК. Тогда этот же пользователь оставлял сообщения на форуме, в одном из которых был намек на дату выхода игры.

Ранее появился слух о том, что студия Rockstar Games может выпустить шестую часть игры GTA осенью 2021 года.

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