Сегодня стартует бета-тест "Гвинта" на Android

Релиз игры на Android состоится 24 марта.

Сегодня, 10 марта, стартует бета-тестирование карточной коллекционной онлайн-игры "Гвинт" на Android.

Пользователи, которые подавали заявки на участие в бета-тесте сегодня смогут попасть в игру. В студии CD Projekt RED отметили, что весь прогресс, который игроки получат во время бета-тестирования будет перенесен в основную версию игры. Также все участники получат эксклюзивный аватар – Имперского Голема.

Релиз игры на Android состоится 24 марта.

Что такое "Гвинт"

"Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

Трейлер игры "Гвинт"

Напомним, релиз "Гвинта" на ПК, PS4 и Xbox One состоялся в 2018 году. Осенью 2019 года игра вышла на iOS.

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