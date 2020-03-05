Ежегодная игровая выставка E3 под угрозой отмены из-за коронавируса

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за COVID-19.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил в городе чрезвычайное положение, чтобы обезопасить здоровье людей и предотвратить распространение коронавируса.

Из-за этого крупнейшая игровая выставка E3, которая ежегодно проводится в Лос-Анджелесе в начале июня, оказалась под угрозой срыва. Однако организаторы выставки пока решили воздержаться от радикальных действий и опубликовали обращение к посетителям.

«Наша команда и партнеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом с помощью Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также Всемирной организации здравоохранения. Мы активно оцениваем последнюю информацию и будем продолжать разрабатывать меры по дальнейшему снижению рисков для здоровья на выставке», - сообщили организаторы на своем официальном сайте.

Несколько американских игровых журналистов выразили мнение, что если выставка в этом году не состоится, то ряд издателей и студий могут последовать примеру Sony, и больше не участвовать в E3, отдав предпочтение менее затратным презентациям в сети.

Напомним, в этом году выставка E3 пройдет с 9 по 11 июня. Ранее от участия в E3 отказался организатор The Game Awards Джефф Кейли. Также компания Sony заявила, что пропустит выставку.

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