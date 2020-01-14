Sony пропустит выставку E3 2020

Компания проведет свою выставку, на которой может показать Playstation 5.

Компания Sony в этом году не посетит крупнейшую выставку электронных развлечений – E3 2020. Это второй раз за всю историю E3, когда Sony пропускает мероприятие. Впервые это случилось в прошлом году на E3 2019.

Как сообщил в интервью порталу Gamesindustry представитель компании, в этом году Sony сосредоточится на более мелких мероприятиях, где собирается показать игры для PS4 и PS5. «После тщательного оценивания Sony Interactive Entertainment решила не принимать участие в E3 2020. Мы уважаем организацию ESA, но считаем, что текущее видение E3 не сходится с тем, что нам нужно в этом году», - заявил представитель компании.

По данным журналистов из Kotaku, одной из причин такого решения стал конфликт Sony с организаторами выставки, который продолжается с 2019 года.

В свою очередь Sony объявила о проведении собственного мероприятия под названием Playstation Experience 2020. Оно пройдет в период с 14 января по 16 февраля в здании Sony Square NYC в Нью-Йорке и будет посвящено 25-летию бренда Playstation.

Ожидается, что по окончании выставки состоится конференция Playstation Meeting, на которой японская компания представит консоль Playstation 5. Именно так, в феврале 2013 года на Playstation Meeting была показана приставка PS4.