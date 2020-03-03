В Японии создали кровать для геймеров

Кровать в полной комплектации обойдется игрокам в 1169 долларов.

В Японии компания Bauhütte, занимающаяся производством мебели представила кровать, предназначенную специально для геймеров.

Как сообщает портал 9GAG, кровать оснащена большим матрасом, одеялом-пуфиком, огромной подушкой, столом для мониторов и колонок, полками для еды и напитков, различными нишами для гаджетов и периферии. Также есть держатель смартфона, чтобы руки пользователя оставались свободными.

Кровать можно трансформировать по своему усмотрению. К примеру, постелить матрац на пол и опереться на большую подушку. В комплект также входит постельное белье и шапочка для сна.

Однако такая геймерская мебель стоит недешево. Кровать в полной комплектации обойдется игрокам в 1169 долларов.

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