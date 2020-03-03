Valve показала несколько геймплейных роликов Half-Life: Alyx (видео)

В роликах можно увидеть первые этапы сюжетной кампании, перестрелки и хэдкрабов.

Компания Valve опубликовала сразу три геймплейных ролика своей новой игры Half-Life: Alyx.

В роликах можно увидеть первые этапы сюжетной кампании, перестрелки и хэдкрабов. Также в первом видео заметно, что перемещаться приходится короткими телепортациями. Однако в следующих геймплейных роликах персонаж перемещается нормально.

Первый геймплейный ролик Half-Life: Alyx

Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки.

Второй геймплейный ролик Half-Life: Alyx

Третий геймплейный ролик Half-Life: Alyx

О чем Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx расскажет о событиях, происходивших между первыми двумя частями оригинальной игры. Главной героиней новой части станет Аликс Вэнс, которая вместе со своим отцом Илаем занимается организацией подпольного сопротивления пришельцам из Альянса. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и шлемов на Windows Mixed Reality.

Релиз долгожданного продолжения Half-Life состоится 23 марта в Steam. До этого игроки могут бесплатно играть во все предыдущие части Half-Life.

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