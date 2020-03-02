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В PlayStation Store вышла демоверсия ремейка Final Fantasy 7

14:02, 02 марта 2020
Игры
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В PlayStation Store вышла демоверсия ремейка Final Fantasy / 7 store.playstation.com

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Разработчики сообщили, что сохранения нельзя будет перенести в полную версию игры, а пользователи, которые скачают демоверсию до 11 мая, смогут получить эксклюзивную тему. Она будет доступна с 10 апреля. 

Первая часть ремейка Final Fantasy 7 выйдет 10 апреля эксклюзивно на PlayStation 4. 

Ранее сообщалось, что первый эпизод ремейка игры Final Fantasy 7 займет на жестком диске консоли PlayStation 4 более 100 ГБ и будет доступен на двух дисках. 

Напомним, в PlayStation Store стартовала распродажа "Хиты Японии" со скидками до 80%. Всего в распродаже участвуют 325 товаров, включая игры и дополнения к ним. Скидки на японские хиты будут действовать до 7 марта.

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