В PlayStation Store вышла демоверсия ремейка Final Fantasy 7

Сохранения нельзя будет перенести в полную версию игры.

В PlayStation Store вышла демоверсия ремейка игры Final Fantasy 7. В ней доступна только первая глава с заданием по подрыву Мако-реактора 1.

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Разработчики сообщили, что сохранения нельзя будет перенести в полную версию игры, а пользователи, которые скачают демоверсию до 11 мая, смогут получить эксклюзивную тему. Она будет доступна с 10 апреля.

Первая часть ремейка Final Fantasy 7 выйдет 10 апреля эксклюзивно на PlayStation 4.

Ранее сообщалось, что первый эпизод ремейка игры Final Fantasy 7 займет на жестком диске консоли PlayStation 4 более 100 ГБ и будет доступен на двух дисках.

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