Pathologic 2 выйдет 6 марта на PS4
13:57, 02 марта 2020Игры
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Издатель раньше времени объявил о релизе.
Кадр из игры Pathologic 2 / store.steampowered.com
Ремейк игры "Мор" выйдет на PlayStation 4 уже на этой неделе – 6 марта. В PS Store игра будет называться Pathologic 2.
Как сообщили представители издательства tinyBuild в Twitter, официальный анонс Pathologic 2 должен был состояться 4 марта, но из-за утечек информации дату релиза было решено объявить раньше.
Трейлер Pathologic 2
О чем Pathologic 2
Pathologic 2 – это ремейк игры "Мор (Утопия)" от студии Ice-Pick Lodge. Pathologic 2 совмещает в себе элементы жанров экшн, квеста, РПГ и симулятора выживания. Игра рассказывает о борьбе врача с эпидемией смертельной болезни в далеком степном городке.
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