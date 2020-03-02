Pathologic 2 выйдет 6 марта на PS4

Издатель раньше времени объявил о релизе.

Ремейк игры "Мор" выйдет на PlayStation 4 уже на этой неделе – 6 марта. В PS Store игра будет называться Pathologic 2.

Как сообщили представители издательства tinyBuild в Twitter, официальный анонс Pathologic 2 должен был состояться 4 марта, но из-за утечек информации дату релиза было решено объявить раньше.

Трейлер Pathologic 2

О чем Pathologic 2

Pathologic 2 – это ремейк игры "Мор (Утопия)" от студии Ice-Pick Lodge. Pathologic 2 совмещает в себе элементы жанров экшн, квеста, РПГ и симулятора выживания. Игра рассказывает о борьбе врача с эпидемией смертельной болезни в далеком степном городке.

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