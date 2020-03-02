Геймплей и первые подробности Valorant - нового шутера от Riot Games (видео)

Новая игра от создателей League of Legends станет смесью CS:GO и Overwatch.

Студия Riot Games, известная игрой League of Legends, представила геймплей своего нового проекта – шутера Valorant.

Геймплей Valorant

Шутер Valorant ранее носил рабочее название Project A. Игра рассказывает про недалекое будущее, где перед лицом таинственной угрозы страны объединились и собрали отряд агентов со сверхспособностями.

Valorant – это тактический шутер, где команды 5 на 5 играют до 13 побед в 24 раундах. Если игрока убивают в одном раунде, то он возрождается уже в другом. Как и в CS:GO, здесь все оружие реалистичное, его нужно покупать в начале раунда или собирать с убитых противников. Еще в Valorant нужно минировать точки.

На данный момент в игре 8 персонажей, каждый из которых является представителем разных стран мира и имеет две уникальные способности: базовую и ультимативную. Причем некоторые из них очень похожи на умения персонажей Overwatch. Так герой Valorant по имени СОВА умеет выпускать стрелы с эхолокатором, что позволяет увидеть, где находятся противники. Точно такая же способность есть у Ханзо из Overwatch. Ультимативная способность у СОВЫ тоже не отличается оригинальностью – его выстрелы проходят сквозь стены и могут убить противника даже в другом конце карты (как драконы Ханзо в Overwatch).

Другой герой, Sage, может лечить напарников, блокировать проход стеной льда, а в "ульте" - воскрешать одного из погибших союзников. Персонаж Phoenix может бросать огненную сферу, чтобы на время ослепить врагов. Cypher ставит растяжки, которые оглушают противников, Omen умеет телепортироваться на короткие расстояния, Jett высоко прыгает и бросает смертоносные шипы, Viper создает кислотный купол, который наносит урон по площади, а Brimstone делает дымовую завесу и в "ульте" может вызвать орбитальный удар.

Для восполнения ультимативной способности нужно убивать противников, минировать точки и собирать специальные сферы, которые распределены по карте.

Еще два персонажа появятся в игре на момент релиза, который состоится летом 2020 года. Игра выйдет на ПК будет распространятся по условно-бесплатной модели. Разработчики пока не уверены, будут ли выпускать игру на консоли.

Всего на момент выхода в игре будет 5 карт и 10 персонажей.

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