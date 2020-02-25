В Overwatch появится экспериментальный режим (видео)

В новом режиме в команде будет всего один танк.

Сегодня в Overwatch появится экспериментальный режим «3-2-1». Об этом в видео-обращении к игрокам рассказал вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан.

По словам Каплана, новый режим под названием Triple Damage внесет изменения в стандартную формулу «2-2-2». Вместо двух танков, двух персонажей урона и двух персонажей поддержки в экспериментальном режиме будет всего один танк, три урона и два саппорта. При этом, из-за того, что в команде будет всего один танк, разработчики могут внести балансные изменения для таких персонажей, как Турбосвин, Заря и D.Va.

Вице-президент Blizzard считает, что новый режим поможет сократить время поиска матчей для игроков, которые хотят играть за персонажей урона.

Режим «3-2-1» можно будет опробовать в «Лаборатории» как на ПК, так и на консолях. Изменения не коснуться соревновательной и быстрой игры. Каплан отметил, что новый режим является экспериментальным и призван в первую очередь проверить, насколько уменьшится время ожидания матчей для персонажей урона.

Вице-президент Blizzard Entertainment попросил игроков охотно оставлять отзывы о новом режиме и не паниковать, так как изменения могут в итоге и не появиться в основных режимах Overwatch.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.

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