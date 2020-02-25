У компании PlayStation появился свой аккаунт в TikTok
Компания PlayStation завела официальный аккаунт в популярной китайской социальной сети TikTok.
На своем аккаунте PlayStation уже опубликовала два видео. Одно из них - это пародия на сцену со Стивом Бушеми из сериала «Студия 30», когда тот неумело пытался влиться в коллектив подростков. Так авторы поиронизировали по поводу того, что они создали аккаунт в популярной соцсети.
@playstation
What have we done♬ original sound - playstation
Во втором видео сотрудники PlayStation обыграли сцену из Death Stranding.
@playstation
Press ⭕️ to Rest. #deathstranding#fyp#foryou♬ original sound - playstation
У официального аккаунта PlaStation в TikTok уже более 255 тысяч подписчиков и свыше 400 тысяч лайков.
Напомним, TikTok – это популярная китайская соцсеть, в которой можно выкладывать короткие ролики. Приложением можно пользоваться как на iOS, так и на устройствах под управлением Android.
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