У компании PlayStation появился свой аккаунт в TikTok

Ролики PS в популярной китайской соцсети уже набрали свыше 400 тысяч лайков.

Компания PlayStation завела официальный аккаунт в популярной китайской социальной сети TikTok.

На своем аккаунте PlayStation уже опубликовала два видео. Одно из них - это пародия на сцену со Стивом Бушеми из сериала «Студия 30», когда тот неумело пытался влиться в коллектив подростков. Так авторы поиронизировали по поводу того, что они создали аккаунт в популярной соцсети.

Во втором видео сотрудники PlayStation обыграли сцену из Death Stranding.

У официального аккаунта PlaStation в TikTok уже более 255 тысяч подписчиков и свыше 400 тысяч лайков.

Напомним, TikTok – это популярная китайская соцсеть, в которой можно выкладывать короткие ролики. Приложением можно пользоваться как на iOS, так и на устройствах под управлением Android.

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