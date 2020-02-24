В Киеве прошел турнир по Dota 2 с призовым фондом 300 тысяч долларов

Победителем чемпионата стала европейская команда Nigma.

Вчера в Киеве закончился турнир по игре Dota 2 – WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon с призовым фондом в 300 тысяч долларов.

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Чемпионат проходил с 20 по 23 февраля в концерт-холле ВДНХ. В финальном противостоянии столкнулись чемпионы последних DPC турниров Team Secret и Team Nigma. После пяти матчей коллектив Team Nigma под предводительством капитана Куро Салехи Тахасоми победил со счетом 2:3.

Таким образом команда Nigma заняла первое место и заработала 130 тысяч долларов.

Также на WePlay! Tug of War: Mad Moon были награждены лучшие игроки турнира в двух категориях. Лучшим core-игроком стал Амер аль-Баркави. А лучшим игроком поддержки – Марун Мерхей. Оба киберспортсмена из команды Nigma.

По данным аналитической компании Esports Charts, в пике за турниром следило более 295 тысяч человек.