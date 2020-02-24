Sony запатентовала геймпад, который отслеживает пульс и выделение пота у игрока

Контроллер с биологической обратной связью может стать одной из главных особенностей PS5.

Компания Sony запатентовала контроллер с датчиками биологической обратной связи. Новые геймпады смогут отслеживать пульс и выделение пота у пользователя.

Как сообщает портал Respawn First, в патентной заявке компания отмечает, что такая обратная связь нужна для того, чтобы предоставить игрокам опыт с высоким уровнем погружения и интерактивности.

Ожидается, что эти функции получит геймпад DualShock 5, который будет идти в комплекте с новой консолью PS5. Однако сама Sony никак не подтверждает эту информацию. На данный момент про контроллер для PlayStation 5 известно только то, что он получит улучшенную систему вибрации, а также «адаптивное нажатие» триггеров — кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада.

Напомним, консоль следующего поколения PlayStation 5 выйдет в конце этого года. Главными особенностями новой приставки от Sony станут быстрый SSD, призванный сократить время загрузки в играх, аппаратная поддержка технологии трассировки лучей, поддержка 3D-звука, а также привод Ultra HD Blu-ray.

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