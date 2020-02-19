Разработчики PUBG предлагают купить сковороду, чтобы спасти Австралию

Все средства с продажи скинов будут направленны в поддержку организаций, борющихся с последствиями пожаров в Австралии.

Разработчики игры PlayerUnknown's Battlegrounds запустили благотворительную акцию, в рамках которой предлагают игрокам купить лимитированные скины с изображением кенгуру и коалы на сковороду. Она давно стала символом игры. Ее можно использовать как холодное оружие, драться и защищаться.

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Как сообщили создатели PUBG на официальной странице в Twitter, вырученные средства будут направлены в благотворительные организации, которые борются с последствиями лесных пожаров в Австралии

«100% прибыли, полученной от нашей благотворительной акции будет пожертвовано организациям, которые борются с лесными пожарами и их последствиями в Австралии», - заявили разработчики.

Это далеко не первый случай, когда разработчики игр устраивают благотворительные акции в помощь пострадавшим в австралийских лесных пожарах. Ранее это делали компании Activision, Blizzard, Bethesda, Crytivo, Kojima Productions и другие.

Что такое PUBG

PUBG – это многопользовательский шутер в жанре «королевская битва». Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек.