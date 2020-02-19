GTA 4 вернется в Steam 19 марта
Игра Grand Theft Auto 4 с рядом изменений вернется в Steam 19 марта 2020 года.
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Разработчики сообщили, что оригинальную версию игры объединят с дополнением Episodes from Liberty City в комплект Complete Edition, где не будет связи с сервисом Games for Windows Live, мультиплеера и таблицы лидеров.
Кроме того, временно недоступными станут радиостанции RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM.
Пользователям, у которых уже есть игра, предстоит загрузить обновление, а обладателям физической копии, до сих пор неактивированной в Games for Windows Live, можно будет бесплатно получить GTA 4: Complete Edition. Тем, кто уже активировал игру, нужно будет связать аккаунт с учетной записью Rockstar.
Отмечается, что все сохранения из старых версий GTA 4 будут работать и в Complete Edition.
GTA 4 была снята с продажи в январе 2020 года из-за проблем с Games for Windows Live.
Напомним, студия Rockstar Games может выпустить шестую часть игры GTA осенью 2021 года.