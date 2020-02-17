Sony закрывает форумы PlayStation

Форумы компании будут закрыты 27 февраля.

Компания Sony приняла решение о закрытии всех форумов PlayStation. Они станут недоступными уже 27 февраля.

«Начиная с 27 февраля форумы PlayStation.com станут недоступны. Мы приглашаем вас продолжить общение в блоге PlayStation, в нашем сообществе в ВКонтакте, Twitter, Instagram и Facebook», - говорится в сообщении компании.

Официально компания не объяснила почему было принято такое решение. Но вероятней всего в эпоху социальных сетей, где у PlayStation есть свои официальные страницы потребность в форуме отпала. Сам же форум был запущен 18 лет назад. На нем обладатели консолей PlayStation могли задавать технические вопросы и общаться друг с другом.

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Напомним, ранее Bloomberg опубликовал информацию о том, что себестоимость одной консоли PlayStation 5 может составлять 450 долларов. А значит розничная цена приставки нового поколения будет в районе 460-470 долларов. По данным портала, Sony столкнулись с дефицитом комплектующих, а именно памяти DRAM и NAND. Кроме того, дорогой также оказалась и новая система охлаждения для PS5.

Однако сама компания пока не спешит объявлять официальную цену PlayStation 5. Неизвестно будет ли Sony на старте продавать новые консоли себе в убыток, как это было с PS3 или же решиться выставить более высокую цену, рискуя отпугнуть покупателей.