"Гвинт" – карточная игра по вселенной Ведьмака выйдет на Android в марте

Релиз Android-версии игры намечен на 24 марта 2020 года.

Коллекционная карточная игра "Гвинт" выйдет на смартфоны и планшеты под управлением операционной системы Android уже этой весной – 24 марта.

Об этом разработчики игры, студия CD Projekt RED, сообщили в анонсирующем трейлере. За предварительную регистрацию разработчики обещают игрокам уникальный аватар. Однако на данный момент игры еще нет в Google Play.

Трейлер "Гвинт" на Android

Что такое "Гвинт"

"Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

Напомним, в декабре 2019 года версии "Гвинта" для PS4 и Xbox One заморозили. Разработчики решили отказаться от поддержки игры на консолях в пользу смартфонов и ПК. Игроки получили переходной период до июня 2020 года, когда они смогут перенести свой игровой аккаунт с консолей на ПК.