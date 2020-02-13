В Epic Games Store можно получить бесплатно Kingdom Come: Deliverance

Чешскую РПГ будут раздавать бесплатно с 13 по 20 февраля.

Сегодня в 18:00 в Epic Games Store можно будет получить бесплатно чешскую ролевую игру от первого лица – Kingdom Come: Deliverance. Раздача будет продолжаться до 20 февраля.

Трейлер Kingdom Come: Deliverance

О чем Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance – это ролевая игра с видом от первого лица в средневековом сеттинге от чешской студии Warhorse. Действие игры происходит в королевстве Богемия в 1403 году на фоне конфликта между королем Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. В начале игры половецкие наемники Сигизмунда разоряют шахтерское поселение. Главный герой Индржих, сын кузнеца, теряет родителей при налете и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле, возглавляющему сопротивление против Сигизмунда. В попытке отомстить убийцам родителей Индржих оказывается втянутым в заговор с целью восстановить на троне законного короля Вацлава IV.

Kingdom Come: Deliverance – это качественно проработанная игра с открытым миром, которая позволяет игроку свободно путешествовать по доступной ему области средневековой Чехии, самостоятельно находя интересные места и задания. Кроме того, Kingdom Come сделана с прицелом на реализм. Герою игры нужно спать и есть, чтобы не умереть. А его снаряжение, одежда и даже еда могут портиться со временем. Чтобы достать свежие продукты игроку нужно будет рыбачить, готовить, делать алкоголь и даже красть еду у других людей.

Kingdom Come: Deliverance вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и собрала положительные отзывы. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 76 баллов от критиков и 8,1 – от пользователей. В версиях игры для консолей оценка ниже, в основном из-за большого количества багов на релизе.

Получить Kingdom Come: Deliverance бесплатно можно на сайте Epic Games Store. Вместе с этой игрой в EGS раздают бесплатно Aztez — гибрид beat 'em up и пошаговой стратегии, действие которого разворачивается в мире ацтекской империи.