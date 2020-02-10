В сети появился трейлер второго сезона Call of Duty: Modern Warfare (видео)

Новые карты, оружие и локации появятся в игре 11 февраля.

В сети появился трейлер второго сезона шутера от первого лица – Call of Duty: Modern Warfare. Новый сезон стартует в игре 11 февраля.

Трейлер второго сезона Call of Duty: Modern Warfare

В ролике можно увидеть нового оперативника – Саймона «Гоуста» Райли, а также карту Rust из Modern Warfare 2. Кроме того, во втором сезоне игры появятся еще три новые карты: Atlas Superstore, Bazaar и Zhokov Boneyard. Две последние локации будут предназначены для режимов «Огневой контакт» и «Наземная война».

Также, судя по трейлеру, во втором сезоне появится новое оружие – штурмовая винтовка RAU 5.56 и пистолет Striker 45.

Напомним, шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare вышел в 2019 году, как перезапуск серии Modern Warfare. За основу игровых конфликтов были взяты гражданская война в Сирии, Иракская война, а также конфликт на востоке Украины – его можно встретить в кооперативном режиме.