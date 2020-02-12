Разработчики показали геймплейный трейлер Outriders – игры для PS5 и нового Xbox (видео)

Кооперативный шутер от создателей Bulletstorm выйдет в конце этого года.

Компания Square Enix выпустила трейлер кооперативного шутера Outriders, созданного студией People Can Fly, которые ранее работали над Bulletstorm. Игра выйдет на консоли нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Трейлер Outriders

О чем Outriders

Outriders – это кооперативный ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в фантастическом мире, полном мрака и отчаяния. Играть предстоит за Первопроходца, который на далекой планете занимается поиском источника таинственного сигнала. Разработчики обещают напряженные перестрелки, а также уникальных героев с целым арсеналом оружия и снаряжения, которые можно усовершенствовать в ходе игры.

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Outriders выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и на ПК в конце 2020 года. В магазине цифровой дистрибуции Steam игру уже можно предзаказать за 900 грн.