Разработчики Marvel's Spider-Man выпустили книгу со сценарием к игре

Книгу Marvel's Spider-Man Script Book можно купить на Amazon.

Сегодня поступила в продажу книга Marvel's Spider-Man Script Book, в которой можно ознакомиться со сценарием к игре студии Insomniac Games и узнать, как он создавался.

Как рассказал в интервью изданию Vice ведущий сценарист Marvel's Spider-Man Джон Пакетт, эта книга может помочь людям, которые хотят сами создавать сценарии к играм. "Меня часто спрашивают: "Как выглядит сценарий видеоигры? Я хочу увидеть хоть один сценарий, чтобы мог знать, что вы ребята делаете и как я сам могу стать писателем", - говорит Джон Пакетт.

По словам разработчика, полный сценарий к игре содержал столько страниц, что по объему они превышали трилогию "Властелин колец". Однако в изданную книгу попало всего 240 страниц, во многом потому, что для публикации из сценария были убраны лишние технические элементы.

"Одна из причин, по которой книга не включает в себя каждое слово, написанное для Marvel's Spider-Man заключается в том, что видеоигры требуют написания большого количества элементов, о которых игроки обычно не задумываются. Это к примеру, касается диалогов, где персонаж одну и ту же строчку может произнести десятью различными способами и так далее. У нас есть онлайн-база данных, куда мы помещаем сценарии. Некоторые из них – это просто кинематика, которая более линейна, как вы привыкли видеть в фильмах и на телевидении. А некоторые сценарии в этой базе состоят из тысяч строк диалогов», - рассказывает ведущий сценарист Marvel's Spider-Man

Помимо самого сценария в книге есть много бонусного контента, включая неизданные эскизы. На Amazon книгу Marvel's Spider-Man Script Book можно купить за 50 долларов.

Трейлер Marvel's Spider-Man

Напомним, игра Marvel's Spider-Man вышла в 2018 году эксклюзивно для PlayStation 4.