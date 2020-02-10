Разработчики Death Stranding собирают деньги для животных Австралии

Студия Хидэо Кодзимы выпустила специальные футболки, деньги с продаж которых пойдут на благотворительность.

Разработчики Death Stranding, студия Kojima Productions запустила кампанию по сбору средств для помощи животным Австралии, которые пострадали в лесных пожарах.

Как отмечено на официальном сайте студии можно приобрести специальные футболки с изображением карты Австралии. Все деньги с продаж футболок будут перечислены в австралийское отделение Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

Помимо футболки, которая стоит 25 фунтов стерлингов, на официальном сайте Kojima Productions можно приобрести аватар – он обойдется в 1 фунт стерлингов. Однако по желанию, можно заплатить больше. Максимальная сумма пожертвования составит 50 фунтов стерлингов.

Напомним, это уже не первый раз, когда игровые студии собирают деньги на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Австралии. Ранее это делали компании Activision, Blizzard, Bethesda и другие.