Мать пообщалась с умершей дочерью в виртуальной реальности (видео)

С помощью VR-технологий в южной Корее пытаются помогать людям в принятии тяжелой утраты.

Технология виртуальной реальности стала активно развиваться в прошлом десятилетии благодаря видеоиграм. Однако сейчас VR все чаше выходит за рамки игровой индустрии. Так на днях южнокорейский телеканал показал сюжет, в котором мать смогла пообщаться со своей умершей дочкой в виртуальной реальности.

Передача под названием "Я встретила тебя", рассказала о семилетней девочке Найон, которая умерла от неизлечимой болезни в 2016 году. Ее мать Джан Чжи Сун согласилась принять участие в программе южнокорейский разработчиков и медиков, которые помогают бороться с посттравматическим стрессовым расстройством. Целью данного проекта было помочь матери в принятии тяжелой утраты.

В течение 8 месяцев специалисты анализировали домашние архивы семьи, чтобы максимально точно воссоздать виртуальный образ и голос Найон. Потом ее мать надела шлем виртуальной реальности, чтобы видеть и слышать воссозданный образ своей дочери, а также сенсорные перчатки, которые имитируют прикосновения. В процессе общения, Джан Чжи Сун поговорила с дочерью, спела с ней песни и отпраздновала день рождения. Виртуальная Найон загадала желание, чтобы мама больше не плакала, а в конце встречи сказала, что устала и хочет спать. Перед сном мама попрощалась с дочкой, и та уснула.

Зрители, посмотревшие это видео, разделились во мнениях. Одни утверждают, что это душераздирающая ситуация и сочувствуют женщине. Другие же считают, что такой опыт "общения" с умершим родственником может не помочь, а наоборот травмировать еще больше.