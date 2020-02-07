Из-за коронавируса PS5 и новый Xbox могут не выйти в этом году

Инсайдеры уверены, что если китайские заводы будут закрыты дольше месяца, то релиз новых консолей могут перенести.

Из-за вспышки коронавируса выход консолей PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить. Об этом со ссылкой на инвестиционную фирму Jefferies Group сообщает издание Business Insider.

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Выход консолей нового поколения изначально планировался на конец 2020 года. Но поскольку PlayStation 5 и Xbox Series X, как и большинство другой потребительской электроники собирают в Китае, то релиз консолей могут отложить на более поздний срок. Однако эксперты считают, что это худший вариант.

Скорее всего закрытие производственных мощностей в Китае из-за коронавируса повлияет на стартовый тираж PS5 и нового Xbox. Это приведет к ограниченным поставкам и может сказаться на цене устройств.

Трейлер Xbox Series X

На данный момент Sony, и Microsoft никак не комментируют ситуацию относительно возможной задержки выхода консолей следующего поколения. А вот компания Nintendo на этой неделе заявила, что из-за вспышки коронавируса поставки консоли Switch в Японию отложены. Кроме того, издатель Take-Two Interactive сообщил, что выход игры The Outer Worlds на Nintendo Switch также пришлось перенести из-за эпидемии. Поскольку переносом игры на консоль Switch занимается студия Virtuos, офисы которой находятся в Китае.