Metro Exodus выйдет в Steam 15 февраля

Разработчики поблагодарили фанатов за терпение.

Украинский шутер Metro Exodus появится в магазине цифровой дистрибуции Steam 15 февраля. Об этом на официальной странице игры в Twitter сообщили разработчики из студии 4A Games.

Так как сама игра год назад перед релизом пропала из Steam и стала временным эксклюзивом Epic Games Store, то разработчики в своем обращении поблагодарили игроков за поддержку и терпение.

О чем Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть украинского шутера от первого лица основанного на серии романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны более 20 лет назад. Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Трейлер Metro Exodus

Напомним, 11 февраля для Metro Exodus выйдет последнее дополнение под названием «История Сэма». Оно расскажет о бывшем морском пехотинце из охраны американского посольства в Москве, который пытается добраться домой в США. Сэм оставит поезд «Аврора», на котором герои путешествовали по разрушенной России и в поисках пути домой попадет во Владивосток. Разработчики прошлой осенью уже показывали кадры из дополнения, в котором был виден разрушенный Золотой мост Владивостока.