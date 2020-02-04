Sony готовится презентовать PlayStation 5

На официальном сайте компании появилась страница, посвященная PS5.

Sony готовится презентовать консоль нового поколения – PlayStation 5. На официальном сайте компании сразу во многих регионах, в том числе и в Украине уже появилась страница, посвященная консоли PS5.

В данный момент на странице указана примерная дата начала продаж: «Поступит в продажу на праздниках 2020». Кроме того, компания предлагает пользователям подписаться на рассылку, в которой она будет сообщать все новости, связанные с PS5. «Мы уже начали рассказывать вам о невероятных возможностях PlayStation 5, но пока не готовы открыть всю информацию о PlayStation следующего поколения. Подпишитесь ниже, чтобы получать новости, как только мы публикуем их. Это позволит вам в числе первых узнать о дате выхода, цене на PS5 и грядущем списке игр, которые выйдут одновременно с PS5», - говорится в сообщении компании.

Судя по всему, Sony собирается совсем скоро рассказать о новой приставке. Одна из предположительных дат презентации – это 5 февраля. Однако это может произойти и в середине месяца, когда будет подходить к концу мероприятие Playstation Experience 2020.

Напомним, недавно финансовый директор Sony Хироки Тотоки рассказал, что компания еще не определилась с ценой PlayStation 5. Цена будет зависеть от нескольких факторов: в первую очередь от того, сколько будет затрачено средств на производство консолей и маркетинговую кампанию, а также на то, сколько будет стоить консоль конкурентов, то есть Xbox Series X.