Sony планирует разрешить играть в эксклюзивы Playstation на консоли Nintendo Switch

Компания также думает сделать отдельный геймпад для Remote Play.

Sony планирует расширить возможности стримингового сервиса Remote Play. Для этого компания провела опрос среди пользователей, где поинтересовалась как нужно расширить функционал Remote Play.

Что такое Remote Play

Remote Play – это сервис транслирования игр с Playstation 4 на другие устройства, в частности PS Vita, на ряд смартфонов на базе Android и iOS, а также Windows и Mac.

Как отметили на сайте Reddit, многим пользователям пришло письмо от Sony, в котором был опрос относительно будущих функций Remote Play. Среди прочих улучшений Sony поинтересовалась, нужен ли пользователям отдельный геймпад DualShock для того, чтобы играть удаленно, а также хотят ли игроки пользоваться функцией Remote Pay на Nintendo Switch.

Вот список вопросов, которые задала компания игрокам:

Использование Remote Play с PS4, без подключения к интернету;

Использование Remote Play на Nintendo Switch, AppleTV и AndroidTV;

Возможность скрывать неиспользуемые элементы интерфейса, чтобы они не занимали место на экране;

Тонкий портативный контроллер Dualshock для портативных игр;

Настраиваемая раскладка кнопок;

Подключение сторонних контроллеров, в том числе и от Xbox, а также мышь и клавиатуру;

Возможность играть в игры приставок PS1 и PS2;

Родительский контроль, позволяющий нескольким игрокам использовать Remote Play одновременно.

Напомним, официально Sony не заявляла о расширении возможностей Remote Play и неизвестно какие еще функции в итоге получит сервис.