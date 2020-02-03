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Sony планирует разрешить играть в эксклюзивы Playstation на консоли Nintendo Switch

17:59, 03 февраля 2020
Игры
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Sony думает над тем, как расширить функционал Remote Play / dualshockers.com

Sony планирует расширить возможности стримингового сервиса Remote Play. Для этого компания провела опрос среди пользователей, где поинтересовалась как нужно расширить функционал Remote Play.

Что такое Remote Play

Remote Play – это сервис транслирования игр с Playstation 4 на другие устройства, в частности PS Vita, на ряд смартфонов на базе Android и iOS, а также Windows и Mac.

Как отметили на сайте Reddit, многим пользователям пришло письмо от Sony, в котором был опрос относительно будущих функций Remote Play. Среди прочих улучшений Sony поинтересовалась, нужен ли пользователям отдельный геймпад DualShock для того, чтобы играть удаленно, а также хотят ли игроки пользоваться функцией Remote Pay на Nintendo Switch.

Вот список вопросов, которые задала компания игрокам:

  • Использование Remote Play с PS4, без подключения к интернету;
  • Использование Remote Play на Nintendo Switch, AppleTV и AndroidTV;
  • Возможность скрывать неиспользуемые элементы интерфейса, чтобы они не занимали место на экране;
  • Тонкий портативный контроллер Dualshock для портативных игр;
  • Настраиваемая раскладка кнопок;
  • Подключение сторонних контроллеров, в том числе и от Xbox, а также мышь и клавиатуру;
  • Возможность играть в игры приставок PS1 и PS2;
  • Родительский контроль, позволяющий нескольким игрокам использовать Remote Play одновременно.
Вопросы, которы компания задала пользователям / reddit.com

Напомним, официально Sony не заявляла о расширении возможностей Remote Play и неизвестно какие еще функции в итоге получит сервис.

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