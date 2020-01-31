В Overwatch начнут блокировать персонажей каждую неделю

Также в игре появится новый режим «Лаборатория».

В игре Overwatch с ближайшими обновлениями появится ротация героев и добавится новый режим «Лаборатория». Об этом в видео-обращении к фанатам рассказал вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан.

По словам Каплана, режим «Лаборатория» позволит игрокам заранее пробовать будущие изменения до того, как они появятся в соревновательной и быстрой игре. Это позволит разработчикам оперативно получать обратную связь от игроков и эффективно, а главное быстро вносить правки в баланс персонажей. Благодаря этому баланс в Overwatch теперь будет меняться чаще.

Кроме того, Джефф Каплан заявил, что в марте, с началом 21-го сезона в соревновательном режиме появится ротация героев. Это значит, что каждую неделю разработчики будут блокировать четырех разных персонажей. Такой ход позволит постоянно менять мету и заставит игроков играть ранее непопулярными героями. Это коснется и чемпионатов Overwatch League. Однако там будет несколько иная ротация, о которой разработчики сообщат отдельно.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.