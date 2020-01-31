Продажи игры превзошли ожидания издателя.

Игра Star Wars Jedi: Fallen Order разошлась тиражом в 8 миллионов копий. Об этом в своем квартальном отчете сообщила компания Electronic Arts.

Согласно представленному отчету, отгрузки Jedi: Fallen Order превзошли ожидания компании. С момента релиза в ноябре 2019 года игра разошлась тиражом в 8 миллионов копий. По сообщениям компании, она намеревалась продать столько до конца марта 2020 года. Теперь EA повысила свой прогноз до 10 миллионов копий.

О чем Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – это action-adventure от третьего лица во вселенной Звездных Войн. Действия Fallen Order разворачиваются после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». Главный герой игры - молодой падаван Кэл Кестис, которому удалось выжить после уничтожения «Ордена джедаев».

Геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Кроме того, в своем отчете Electronic Arts сообщила, что общая выручка компании составила 1,59 миллиарда долларов, а операционная прибыль достигла 361 миллиона долларов.

В следующем финансовом году, то есть с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 года, компания планирует выпустить 14 игр: из них будет четыре крупных проекта, четыре релиза от сторонних разработчиков, четыре спортивные игры, включая FIFA 21 и Madden NFL 21, а также две игры для смартфонов.