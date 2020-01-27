В World of Tanks появились двуствольные танки

Новая техника способна стрелять из двух орудий одновременно.

В многопользовательской онлайн-игре World of Tanks появились двуствольные танки. Соответствующий патч сегодня выпустила компания Wargaming.

Двуствольные танки в World of Tanks

Обновление 1.7.1 добавило в игру три новых танка, у каждого из которых по два орудия. Двуствольные танки позволят пользователям вести быстрый последовательный огонь из двух орудий поочередно, так и использовать оба орудия одновременно.

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Новые танки доступны в советской ветке бронетехники:

ИС-2-II – доступен на VIII уровне, отличается высокой скорострельностью и наносит 300 единиц урона.

ИС-3-II — доступен на IX уровне и способен наносить 390 единиц урона за выстрел.

СТ-II — хорошо бронированный аналог СТ-I, но с двумя 122-мм орудиями. Доступен на X уровне и способен наносить 440 единиц урона за выстрел или же 880 единиц за залп из двух орудий одновременно.

Также разработчики отметили, что с патчем 1.7.1 в игре появился «Демонтажный набор». Он позволяет снять с техники сложное оборудование и отправить его на склад без траты игрового золота.