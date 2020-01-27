В World of Tanks появились двуствольные танки
16:12, 27 января 2020Игры
256 0
Новая техника способна стрелять из двух орудий одновременно.
В World of Tanks появился новый вид танков / worldoftanks.ru
В многопользовательской онлайн-игре World of Tanks появились двуствольные танки. Соответствующий патч сегодня выпустила компания Wargaming.
Двуствольные танки в World of Tanks
Обновление 1.7.1 добавило в игру три новых танка, у каждого из которых по два орудия. Двуствольные танки позволят пользователям вести быстрый последовательный огонь из двух орудий поочередно, так и использовать оба орудия одновременно.
Читайте такжеТ-вирус, грибы-паразиты, «испанка» и другие смертельные эпидемии в играх
Новые танки доступны в советской ветке бронетехники:
- ИС-2-II – доступен на VIII уровне, отличается высокой скорострельностью и наносит 300 единиц урона.
- ИС-3-II — доступен на IX уровне и способен наносить 390 единиц урона за выстрел.
- СТ-II — хорошо бронированный аналог СТ-I, но с двумя 122-мм орудиями. Доступен на X уровне и способен наносить 440 единиц урона за выстрел или же 880 единиц за залп из двух орудий одновременно.
Также разработчики отметили, что с патчем 1.7.1 в игре появился «Демонтажный набор». Он позволяет снять с техники сложное оборудование и отправить его на склад без траты игрового золота.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter