Благодаря Fortnite игрок смог оплатить кредит своей матери

Геймер подчеркнул, что это стало возможным благодаря его подписчикам.

Профессиональный игрок в Fortnite Айдан Aydan Конрад, у которого 1,4 млн подписчиков на Twitch благодаря игре смог оплатить студенческий кредит своей матери. Об этом он сообщил прямо на своем стриме.

Как отмечает портал The Loadout, за свою карьеру в Fortnite Айдан Конрад заработал свыше $160 тысяч призовых, включая $50 тысяч за выступление на Fortnite World Cup, где он занял 37 место. Кроме того, игрок получает доход со своих трансляций и является партнером стримингового Twitch.

Именно во время одной из своих трансляций Айдан прервал игру и позвонил матери, чтобы сообщить о том, что погасил ее банковский займ на обучение. Сперва она не поверила его словам, но затем обрадовалась и расплакалась.

Игрок не уточнил, какую именно сумму пришлось вернуть банку, чтобы погасить кредит на обучение. Однако отметил, что это не его заслуга, а заслуга его зрителей. Ведь именно благодаря его подписчикам это стало возможным.

Что такое Fortnite

Fortnite – это популярная многопользовательская онлайн игра в жанре королевской битвы, где большое количество игроков с минимальным набором снаряжения на ограниченной карте должны найти оружие и уничтожить противников.