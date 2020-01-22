Провал Fallout 76 не повлиял на популярность других игр компании Bethesda.

Игру The Elder Scrolls Online купили более 15 миллионов человек. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил вице-президент по связям с общественностью в компании Bethesda Пит Хайнс.

В частности, Хайнс отметил, что провал Fallout 76 не повлиял на популярность The Elder Scrolls Online и других игр издателя. «Больше 15 миллионов человек купили ESO. С ней все хорошо. У Fallout 76 были проблемы и игре нужны улучшения. Но это никак не влияет на работу Zenimax Online над The Elder Scrolls Online или на работу id Software над Doom Eternal. Разные студии, разные игры», - написал Пит Хайнс.

Напомним, ранее издатель объявил, что собирается выпустить для The Elder Scrolls Online сюжетное дополнение «Греймур». Его добавят в игру 18 мая. В состав дополнения войдут: сюжетная линия в рамках приключения «Темное сердце Скайрима», новая область для исследования – Западный Скайрим, новая система реликвий, новые мини-подземелья и новые события в мире, а также испытание для 12 игроков, переработанная ветка способностей «Вампир» и многое другое.