Cyberpunk 2077 перенесли на осень из-за Xbox One

Разработчики не успевают оптимизировать игру для консолей текущего поколения.

На прошлой неделе студия CD Projekt RED объявила о переносе игры Cyberpunk 2077 с 16 апреля на 17 сентября этого года. На днях польский инсайдер Борис Неспилак рассказал о причинах, по которым компания отодвинула дату релиза игры.

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По словам инсайдера, основной причиной переноса релиза стали технические проблемы, связанные с оптимизацией игры для консолей текущего поколения. Больше всего трудностей у разработчиков возникло с базовой версией Xbox One. На ней производительность игры крайне неудовлетворительная. Решить эту проблему разработчики должны были до января, но так как ситуация не изменилась, было принято решение о переносе даты выхода игры.

Также Неспилак отметил, что сюжетная кампания была завершена всего три месяца назад, а над побочными квестами работа ведется до сих пор.

Об этой ситуации также высказался известный игровой журналист Антон Логвинов. Он в свою очередь заявил, что студия CD Projekt изначально планировала выпустить Cyberpunk 2077 осенью, как как понимала, что не успеет доделать проект такого масштаба к весне 2020 года. А заявленная дата 16 апреля была скорее для того, чтобы собрать больше предзаказов и порадовать инвесторов.