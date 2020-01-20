Командный шутер Pandemic Express стал бесплатным

Те, кто ранее купил игру получат бесплатно саундтрек.

Командный шутер Pandemic Express от издателя tinyBuild стал бесплатным. Игру можно скачать в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Тем пользователям, которые уже приобрели Pandemic Express разработчики дают бесплатно музыкальные треки из игры. Их можно прослушать, используя плеер персонажа.

О чем Pandemic Express

Pandemic Express – это шутер на выживание в стилистике зомби-апокалипсиса, где игроку нужно спасаться от полчищ зараженных. Чтобы выжить, нужно собрать группу людей, найти необходимые предметы и сесть на поезд, который увезет из зоны заражения. Только зомби все время будут пытаться помешать игрокам. Основная особенность Pandemic Express в том, что если игрок умирает, то он превращается в зомби и уже сам начинает преследовать других живых игроков. В игре есть несколько видов зомби: одни могут проглатывать людей и выплевывать их с поезда, другие — подражать людям, оставаясь незамеченным, чтобы нанести сокрушительный удар.

Трейлер Pandemic Express

Напомним, игра Pandemic Express вышла в Steam в сентябре 2019 года. В онлайн-магазине у нее 66% положительных отзывов на основе 2639 рецензий.