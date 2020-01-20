В сети появились кадры из игры Godfall для Playstation 5 (видео)

В ролике можно увидеть боевую систему.

В сети появился короткий ролик с геймплеем, еще не вышедшей игры Godfall для консоли следующего поколения – Playstation 5. Соответствующее видео на сайте Reddit опубликовал пользователь под ником YeaQuarterDongIng.

Пользователь заявил, что у него есть трейлер игры, созданный еще в начале 2019 года для внутреннего пользования.

Геймплей Godfall

Что такое Godfall

Godfall - это фэнтезийный слэшер от третьего лица с системой «лута» и упором на сражения в ближнем бою. Разработчики обещают большое количество врагов и эффектные битвы с боссами. Кроме того, заявлен кооперативный режим для прохождения игры на троих.

Трейлер Godfall

Напомним, Godfall впервые анонсировали на The Game Awards в декабре 2019 года. Игра от студии Counterplay Games выйдет в конце 2020 года на PS5, а также на ПК в Epic Games Store.