Разработчики намекают на скорый выход дополнения для Metro: Exodus

Студия 4A Games оставила в Twitter загадочное послание.

Украинские разработчики из студии 4A Games на своей странице в Twitter намекнули на скорый выход второго сюжетного дополнения к игре Metro: Exodus.

Ранее сотрудники студии 4A Games сообщали, что второе сюжетное DLC под названием «История Сэма» запланировано на начало 2020 года. Теперь же они опубликовали в Twitter сообщение со словами: «OPA! Artyom! Что-то приближается…». Никаких объяснений студия больше не дала. Однако пользователи предположили, что это намек на скорый выход дополнения.

Трейлер Metro: Exodus

Напомним, дополнение «История Сэма» расскажет о бывшем морском пехотинце из охраны американского посольства в Москве, который пытается добраться домой в США. Сэм оставит поезд «Аврора», на котором герои путешествовали по разрушенной России и в поисках пути домой попадет во Владивосток. Разработчики прошлой осенью уже показывали кадры из дополнения, в котором был виден разрушенный Золотой мост Владивостока.

О чем Metro: Exodus

Metro: Exodus – это третья часть украинского шутера от первого лица основанного на серии романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны более 20 лет назад. Главный герой Артем, с группой выживших рейнджеров ордена «Спарты» отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.