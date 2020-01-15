Благодаря Pokemon GO игрок смог похудеть на 60 кг

Фанат покемонов смог не только сбросить лишний вес, но и обзавестись друзьями.

Британский фанат в Pokemon GO благодаря игре сумел сбросить лишние 60 кг. Соответствующее видео на своем канале опубликовали разработчики из студии Niantic.

В видео парень по имени Томми рассказывает, как благодаря мобильной игре ему удалось изменить свою жизнь. Так как прогресс в Pokemon GO зависит не только от того, сколько поймать покемонов, но и сколько километров нужно пройти в их поисках, то по словам геймера, это мотивировало его двигаться.

До того, как начать играть в Pokemon GO Томми весил 160 кг. Но в результате постоянной активности – парень каждый день проходил по 20 км, ему далось сбросить 60 кг. Сейчас он учится в университете города Гринвич, а за игрой порой проводит до 3 часов ежедневно.

Как Pokemon GO изменил жизнь игрока

Кроме того, Томми пояснил, что всю жизнь стеснялся своего веса и поэтому был очень замкнутым человеком. Однако благодаря Pokemon GO он смог познакомиться с другими игроками, которые живут в его районе.

Трейлер Pokemon GO

Напомним, Pokemon GO - это мобильная игра, которая использует технологию дополненной реальности. Игроку нужно найти и поймать как можно больше покемонов. Разные виды покемонов живут в разных местах. В реальном мире игрок их видит с помощью своего смартфона и технологии дополненной реальности, которая встраивает изображение покемона в картинку с камеры пользователя. Таким образом игроку нужно искать покемонов на улицах, в парках, возле фонтанов и в других местах своего населенного пункта. Pokemon GO вышла в 2016 году и получила огромную популярность. Только за два месяца после релиза ее скачали более 100 миллионов раз.