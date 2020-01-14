Playstation предлагает игрокам узнать свою статистику и получить подарки

Владельцы PS4 могут узнать сколько времени они провели в играх в 2019 году.

Компания Sony запустила сервис, благодаря которому владельцы PS4 могут узнать сколько времени они провели в играх за прошедший 2019 год. Для этого нужно перейти на специальный раздел сайта.

Сервис показывает информацию о том, в каких играх пользователи провели больше всего времени, о любимых жанрах, полученных призах и многом другом. А также предоставляет статистику по времени, проведенном в онлайне. Своими результатами можно поделиться в социальных сетях.

Также по информации компании, поклонники Playstation получат подарки: специальную динамическую тему и семь аватаров, которые помогут подчеркнуть индивидуальность:

Герой боевиков — для игроков, которые живут ради эпических моментов в приключенческих боевиках;

Легендарный воин — для игроков, которые не боятся новых вызовов в файтингах;

Великий исследователь — для игроков, которые всегда добиваются успеха в платформерах;

Гениальный стратег — для игроков, которые любят решать головоломки в стратегических играх;

Демон скорости — для игроков, которые заставляют других гонщиков глотать пыль из-под колес в динамичных гоночных играх;

Одаренный спортсмен — для игроков, которые обожают соревнования и спортивные игры;

Меткий стрелок — для игроков, которые всегда попадают в цель в шутерах.

В Sony напомнили, чтобы получить статистику, нужно сыграть не менее 10 часов в игры на приставке PS4 с 1 января 2019 года по 10 декабря 2019 года и дать разрешение на сбор «дополнительных данных».