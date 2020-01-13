Разработчик World of Tanks ушел из студии, чтобы создать политическую партию

Партия директора по продукту Wargaming будет участвовать в региональных выборах в России.

На днях директор по продукту World of Tanks Вячеслава Макаров заявил, что собирается создать в России свою политическую партию под названием «Партия прямой демократии». Основными членами новой политической силы станут представители IT-компаний. Партия Вячеслава Макарова планирует принять участие в региональных выборах в 2020 году и парламентских в 2021 году.

Поднявшийся ажиотаж заставил разработчика принять решение уйти из компании Wargaming, в которой он проработал 10 лет и заняться только политикой. Об этом сегодня он сообщил на своей странице в Facebook. «Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии. Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли. С «Танками» все будет хорошо, там отличная команда, не переживайте», - написал Макаров.

У партии бывшего разработчика игры World of Tanks будет мобильное блокчейн-приложение, с помощью которого можно будет голосовать за членов партии. На создание этого приложения Макаров готов потратить миллион долларов.